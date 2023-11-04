كاظم الساهر في الشارقة ويوجّه رسالة مؤثرة لأهل غزة

حظي جمهور معرض الشارقة الدولي للكتاب الليلة الماضية بأمسيّة استضافت قيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر؛ الذي شارك الحضور محطات من مسيرته في عالم الشعر والألحان.

وتوجّه النجم العراقي بالشكر للإمارة على استضافته في المعرض، مشيراً إلى أنّه طالما تعدّ الشارقة عاصمة للثقافة، فإنّ الكتاب سيبقى حاضراً في يد القرّاء، معبّراً عن فخره بأن يكون اليوم جزءاً من معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي أتاح له فرصة مخاطبة جمهوره.

ووجّه الساهر كلمات مؤثرة تمنى فيها الأمن والسلامة لأطفال وأهل غزة، وأن تتوقف الحرب التي يدفع ثمنها الأبرياء.

وقال: «الفنان يمتلك موقفاً إنسانياً وضميراً حياً بالتأكيد، لا نستطيع أن نقف متفرجين، وحتى لو شعرت أن لمسة ما سيكون لها أثر فسأقوم بها»، كاشفاً عن تعاونه مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوفا، لتسجيل أغنية عنوانها: «أوقفوا الحرب».

وتابع «بعد هذه الجلسة سأتوجه إلى نيويورك لتسجيل الأغنية، وسنطلقها قريباً، ونأمل أن توصل رسالتنا، وأن نساهم في وقف الحرب».