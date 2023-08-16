عمرو دياب بحماية الجيش اللبناني

أنهت بلدية بيروت ترتيباتها واستعداداتها اللوجستية والتقنية النهائية لحفل الفنان عمرو دياب المقرر مساء يوم السبت المقبل، وسيتولى الجيش اللبناني حمايته وتأمينه بشكل كامل، وفق الشركة الراعية .

وقالت شركة "كومن" لوساطة التأمين المصرية الراعية للحفل، في بيان صحافي، :"يشهد حفل الهضبة في بيروت تأمينا كبيرا من قبل الجيش اللبناني، بالتنسيق مع القوى الأمنية والجهات المختصة، منذ لحظة وصول النجم عمرو دياب إلى مطار بيروت عصر السبت وحتى موعد انتهاء الحفل".

وأضافت أن الآلاف من عشاق الهضبة ينتظرون هذا الحفل، خاصة أنه الأول له منذ 12 عاما، ولذلك اتفق على نشر فرق عسكرية على طول جميع الطرق المؤدية إلى مقر إقامة الحفل لخلق أجواء آمنة للجميع للاستمتاع بالحفل، خاصة الزوار العرب الذين يتوافدون على الحفل وتأمين دخولهم.

وأشارت إلى نصب700 شاشة في المكان المخصص على المسرح وكذلك رافعات متحركة لمد جسور الإضاءة وهي تقنيات تستخدم للمرة الأولى في حفل غنائي في بيروت ، متحدثة عن فقرة خاصة بالألعاب النارية تستخدم للمرة الأولى بأشكال وأحجام ملونة، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقي اللبناني العالمي "دي جي رودج".



ولفتت إلى تكريم الهضبة وسلطان الطرب جورج وسوف من قبل وزير السياحة اللبناني وليد نصار خلال الحفل الذي يقام على الواجهة البحرية لبيروت، مشيرة إلى أنه طلب من الجمهور ارتداء الزي الأبيض .

ويقول مدير عام "كومن" روجيه زكار: إن حفل الهضبة يشهد إقبالا جماهيريا غير مسبوق حيث نفدت جميع التذاكر رغم زيادتها أكثر من مرة لتصل إلى سعتها النهائية التي تقدر بـ 16 ألفا يمثل العرب منهم قرابة 35 % ، كاشفا عن مفاجآت تنتظر الجماهير في هذا اليوم الكرنفالي الاحتفالي تبدأ من لحظة وصول النجم عمرو دياب وحتى ختام أضخم حفل في لبنان.

وكان عمرو دياب أعرب عن تحمسه وتشوقه للغناء في بيروت ولقاء الجمهور اللبناني وامتاعه بأجمل أغانيه، وإثبات أن بيروت تفتح قلبها للجميع وتحتضن الأشقاء العرب عبر لغة الموسيقى العربية.

