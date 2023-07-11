بعد صورته الصادمة، أول تحرك من نقابة المهن الموسيقية بشأن إيمان البحر درويش

إيمان البحر دوريش، أثار المطرب إيمان البحر درويش قلق الجمهور وتصدر مؤشر البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت ابنته أمنية البحر صورة صادمة له وهو على فراش المرض.

وعلقت نقابة المهن الموسيقية على صورة إيمان البحر درويش الصادمة وهو على فراش المرض.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية في تصريح خاص لفيتو: "الفنان مصطفى كامل يسعى في الوقت الحالي إلى الوصول لأرقام تليفونية لأسرة إيمان البحر درويش حتى تقوم النقابة بدورها على وجه السرعة".

وصدمت أمنية البحر ابنة المطرب إيمان البحر درويش الجمهور، بنشرها صورة صادمة لوالدها وهو على فراش المرض وذلك على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

إيمان البحر درويش

وظهر إيمان البحر درويش وهو على فراش المرض وملامحه متغيرة للغاية.

وعلقت أمنية البحر على صورة قائلة: “سيشهد التاريخ إن دا بقى إيمان البحر درويش”.

وفي وقت سابق كان أجرى الإعلامي محمد الغيطي، مكالمة تليفونية مع الفنان إيمان البحر درويش، من أجل طمأنة جمهوره على صحته، بعد فترة غيابه عن الأضواء.

صحة إيمان البحر درويش

وقال إيمان البحر درويش، خلال المكالمة التي بثت عبر برنامج "تقدر مع الغيطي" الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيطي بقناة "الشمس": "أنا زي الفل وكويس".

وعد إيمان البحر درويش

ووعد إيمان البحر درويش، الإعلامي محمد الغيطي، بالظهور معه قريبًا.

مكالمة إيمان البحر درويش

وأكد "الغيطي": "هذه المكالمة التي أجريتها مع إيمان البحر درويش كانت منذ حوالي أكثر من ساعتين وكان رايح يعمل علاج طبيعي، وطلبت منه أسجل جزء من المكالمة".

حالة إيمان البحر درويش

وأوضح: "إيمان البحر درويش قال لي أنا مليش أي علاقة بأي حاجة تتقال عني، وهو بقى له فترة مختفي ولكنه كان قعد سنة مختفي بسبب غيبوبة في المخ، وآخر مرة شُفته غنا فيها كان قبل كورونا وكان بيحاول يقف مش قادر، في احتفالية المركز الكاثوليكي، وإيديه كانت بترتعش".