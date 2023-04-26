هيئة البحرين للسياحة تحقق في قضية النصب على هاني شاكر

أكدت هيئة البحرين للسياحة في بيان رسمي، إجراء التحقيق في حيثيات النصب على الفنان هاني شاكر، من متعهد حفله الأخيرة في البحرين، واعلنت الهيئة في بيانها حرصها الشديد على تطبيق اللوائح والقوانين، فيما يتعلق بتنظيم الفعاليات السياحية المختلفة، لحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأوضحت الهيئة أنها بدأت في إجراء تحقيق عاجل، فور تداول فيديو للفنان هاني شاكر من حفله بالبحرين، يعلن من خلاله تعرضه للنصب.

وشددت الهيئة على أنها تحرص على التصدر لكل ما من شأنه الإساءة لسمعة السياحة الوطنية، وأكدت أنها لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات، بما يحفظ التزام جميع الأطراف بالمسؤوليات التي تقتضيها القوانين والأنظمة والتعاقدات.

جاء ذلك بعد تداول فيديو للفنان هاني شاكر، أثناء حفله الأخير في مملكة البحرين، حيث قال: بحبكوا جدًا وبحترم وجودكم معايا جدًا.. بالرغم من الظروف الغربية اللي حصلتي أنا وفرقتي النهاردة وهروب المتعهد وعدم التزامه بإنه يدفع لنا أجر الفرقة وأجري.. لكن أنا وجودي معاكوا أحلى من أجري مليون مرة.

وفاجئ الفنان هاني شاكر جمهوره بتعرضه للنصب، وهروب متعهد الحفل دون أن يعطيه أجره أو أجر فرقته، لكن رغم ما حدث، قرر الفنان عدم إلغاء الحفل، وأحياها دون حصوله على أجرًا، بسبب تقديره للجمهور في الحفل.

وعلقت نقابة المهن الموسيقية على الحادثة انها على تواصل مباشر مع المسؤولين والجهات المختصة في البحرين، وحيت موقفه وإصراره على إحياء حفله رغم ماتعرض له، مؤكدة ان الجهات المختصة في البحرين ستصل إلى المتعهد الفني الهارب.