تكريم خليل الخوري ضمن فئة الكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية في الدورة 12 للجنة وزراء العمل بدول "التعاون"

شارك وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة الدكتور عبدالرحمن العور، في أعمال الدورة 12 للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في الثامن من أكتوبر الجاري في مملكة البحرين، بمشاركة وزراء العمل والموارد البشرية بدول المجلس.

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، في قصر القضيبية، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، والدكتور عبدالرحمن العور، والوزراء المشاركين في الاجتماعات، وذلك في إطار استضافة مملكة البحرين أعمال الدورة السادسة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية «قمة البحرين.

ونقل الوزراء ورؤساء الوفود إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تحيات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتمنياتهم لمملكة البحرين قيادة وشعباً بدوام التقدم والازدهار، كما عبّروا عن تقديرهم لجهود المملكة في استضافة أعمال الدورة الحالية وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وفي السياق، أكد الدكتور عبدالرحمن العور، في كلمة له خلال اجتماعات لجنة وزراء العمل، أهمية هذه الاجتماعات في تعزيز التعاون الخليجي وتبادل الخبرات لتطوير أسواق العمل، ورفع قدرتها على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والتحولات في المهارات، بما يحقق التوازن بين التنافسية والحماية واستقرار سوق العمل.

وأوضح أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة تجمع بين النمو الاقتصادي ومرونة التشريعات والاستثمار في الإنسان والمهارات والابتكار والتحول الرقمي، وتستند الى شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص، ضمن إطار تشريعي وتنظيمي يوازن بين تنافسية الاقتصاد وحماية الحقوق واستقرار علاقات العمل.

وكانت الاجتماعات ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفي مقدمتها متابعة تنفيذ قرارات اللجنة وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل العربية والدولية، والتعامل مع تداعيات الظروف الاستثنائية الراهنة على أسواق العمل الخليجية، وتنظيم العمل في اقتصاد المنصات، والوظائف الخضراء والتحول المهاري.

كما استعرضت ما تم إنجازه في إطار تنفيذ مبادرات استراتيجية عمل لجنة وزراء العمل بدول المجلس للأعوام (2024–2029)، بما في ذلك اعتماد الدليل الاسترشادي للمساواة والتوازن بين الجنسين في سوق العمل، الذي أعدّته دولة الإمارات العربية المتحدة ، فضلاً عن عدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير منظومة العمل الخليجي المشترك.

وعلى صعيد متصل، شارك الدكتور عبدالرحمن العور والوفد المرافق له، في الحفل التكريمي الذي نظم على هامش الاجتماعات الوزارية برعاية وحضور الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وبحضور وزراء الخدمة المدنية، الشؤون، العمل والموارد البشرية بدول المجلس، وتم خلال الحفل تكريم وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين خليل الخوري ضمن فئة الكفاءات المتميزة بقطاع الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما تم خلال الحفل تكريم شركتين إماراتيتين فازتا في جائزة "نافس" 2025 ضمن الفئات الاستثنائية التي حققت أعلى معدلات التوظيف، وهما "مجموعة الفطيم" ممثلة بمدير عام شركة الفطيم لإدارة المرافق للمجموعة يوسف علي الفلاسي، و"مجموعة جميس للتعليم" ممثلة بالنائب الأول للعلاقات الحكومية في المجموعة حمدان الريسي، وتم كذلك تكريم "شركة سايبر50" للحماية الالكترونية ممثلة بمالكها المهندس عبدالله بدر الصيعري لكونها من ضمن 100 شركة صغيرة ومتوسطة فازت في شركات المستقبل عام 2024.