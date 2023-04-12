مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يتحرك ضد الممثلة السعودية ريم عبد الله

قرر مدير أعمال شيرين عبد الوهاب إيهاب صالح اتخاذ إجراءات قانونية ضد الفنانة السعودية ريم عبد الله، التي أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تقليدها للفنانة شيرين عبد الوهاب بغناء أغنية محرفة حملت عنوان"ضرب تاني"، على غرار أغنية جرح تاني، مع استخدام كلمات ساخرة في أحد البرامج التليفزيونية الكوميدية.

وظهرت ريم عبدالله بنفس قصة شعر شيرين عبد الوهاب، واستخدمت كلمات ساخرة في غنائها الأغنية، تشير إلى الأزمة التي تعرضت لها شيرين مؤخرًا.

وهاجم جمهور شيرين عبد الوهاب ريم عبد الله، مستنكرين سخريتها من أزمة الفنانة المصرية باستخدام كلمات تسيء لها.

وجاءت بعض تعليقات المتابعين كالآتي: يلي عم شوفو شي مخجل ومحزن بنفس الوقت، موضوع ما ينفع فيه الاستظراف، أزمات الناس أو ظروفهم مو مادة للضحك، وغيرها من التعليقات.