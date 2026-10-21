جرت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء سنغافورة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، لورانس وونغ رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة.

وجرت لرئيس الوزراء مراسم استقبال رسمية حيث عزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات وسنغافورة، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لرئيس الوزراء السنغافوري.

وكان في الاستقبال، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.