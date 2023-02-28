سعد لمجرد يستأنف من السجن الحكم ضده في قضية الاغتصاب

تقدّم المغني المغربي سعد لمجرد باستئناف للحكم الصادر في حقه بالسجن ست سنوات بتهمة الاغتصاب. وأودع المغني المشهور في العالم العربي، السجن مباشرة بعد صدور الحكم بموجب أمر بالحبس.

وقال محاميا المغني، تييري هيرتسوغ وجان مارك فيديدا لوكالة فرانس برس «نظراً إلى تأكيده على البراءة، استأنف سعد لمجرد اليوم» الثلاثاء الحكم.

وفي الحكم الصادر الجمعة، أبدت محكمة الجنايات في باريس «قناعتها» بحصول واقعة الاغتصاب التي وصفتها المدعية لورا ب. في الدعوى التي رفعتها «بطريقة ثابتة ودقيقة».

وفي المغرب، أثار الحكم الصادر بحبس لمجرد انقساماً واسعاً تجلى في التعليقات المتضاربة عبر الشبكات الاجتماعية.

يذكر أن سعد لمجرد مطلوب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات في منطقة فار جنوب فرنسا على خلفية اتهامات مشابهة مرتبطة بوقائع مفترضة حصلت في مدينة سان تروبيه سنة 2018.