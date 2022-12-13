هل الفضائح قادمة على نتفليكس؟.. الأمير هاري وميغان يكشفان المستور

في إعلان ترويجي للحلقات الثلاث الأخيرة من مسلسل «نتفليكس» الوثائقي عنهما، قال الأمير هاري وزوجته ميغان إنّهما «رُميا للذئاب»، متّهمَين الأسرة المالكة البريطانية بـ«الكذب من أجل حماية» وليّ العهد الأمير وليام.

وركز الزوجان في الحلقات الثلاث الأولى من مسلسل «هاري أند ميغان» على مضايقات الصحف الشعبية البريطانية لهما، وعن الطريقة التي تعامل بها القصر مع موضوع العنصرية. لكنّ الحلقات الثلاث الأخيرة التي ستكون متاحة على «نتفليكس» اعتباراً من الغد فتمثّل خطراً أكبر على الأسرة لتناولها قصة انتقال هاري وميغان إلى كاليفورنيا في العام 2020.

وقالت ميغان ماركل في إعلان ترويجي لهذه الحلقات «لم أُرمَ فقط للذئاب، بل استُخدمت لإطعام الذئاب».

من جهته، قال الأمير هاري «يجدون أنه من الطبيعي أن يكذبوا لحماية أخي (وليام) لكنّهم لم يكونوا مستعدّين لقول الحقيقة لحمايتنا (ميغان وأنا)».

وخلت الحلقات الثلاث الأولى التي أتاحتها المنصّة لمشاهديها منذ الخميس الماضي من فضائح مفاجئة كما كان يخشى البعض، إذ ركّزت على بداية قصة الحب بين دوق ودوقة ساسكس حتى زواجهما في عام 2018.

