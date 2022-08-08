سيف نبيل يرد على منتقديه: أغني فيروز على طريقتي «فيديو»

رد الفنان العراقي سيف نبيل، على موجة الانتقادات الواسعة التي طالته بعد أدائه أغنية "نسم علينا الهوى"، للفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، في حفله بدمشق الذي أقامه في 6 أغسطس الجاري.

وقال سيف نبيل، لبرنامج ET بالعربي: «أنا إنسان وملحن وبعرف شو أغني، وأبدًا الأغنية مكنش فيها نشاز، أنا فنان بقدم استايل بوب خليجي مختلف يجب أن أقدم الأغنية بطريقتي أنا مع كل أحترامي للست فيروز، حتى أن الجماهير ما يحسون في فرق، ولا أود أن يقولوا إني متصنع بل هذه طبيعتي».

واضاف سيف نبيل قائلًا: أنا طول عمري متربي على أغاني فيروز منذ صغري وبحترمها.



ورغم الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب هذه الاغنية، عاد سيف نبيل غناء «نسم علينا الهوى»، مرة آخرى في حفله الأخير، في مهرجان قرطاج الدولي بتونس،في دورته 56، والذي أحياه بمشاركة الفنانة العراقية رحمة رياض وسط حضور جماهيري كبير.

ويعد سيف نبيل واحدا من أبرز نجوم جيله، حيث جاءت شهرته من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وقدم العديد من الأغانيات التي نالت على إعجاب الملايين من متابعيه، ومنها أغنية «عشق موت»، والتي تخطت حاجز، حاجز الـ ‏‏300 مليون مشاهدة، عبر موقع «يوتيوب».