«حالته الصحية حرجة».. تدخل عاجل لإنقاذ حياة فنان مشهور

المصدر: موقع الامارات اليوم

أعلن الإعلامي المصري خالد منتصر تدخل هيئة طبية تابعة للجيش المصري لإنقاذ الفنان حمدي الوزير، وتوفير دعامات لإجراء جراحة القلب.

وقال منتصر إن «الهيئة المصرية تواصلت معه، وأعلنت توفيرها دعامات الشريان الأورطي التي يحتاجها الفنان حمدي الوزير، بعد مناشدته وتم التواصل مع إدارة المستشفى الذي يرقد به الفنان، ومن المقرر أن يجري الفنان جراحة لوضع الدعامات اليوم الاثنين».

يذكر أن الحالته الصحية للفنان حمدي الوزير، ساءت بشكل كبير خلال الساعات الماضية وأصبحت حرجة للغاية، بحسب «القاهرة 24».

وطالبت الصحافية والكاتبة مي حمدي الوزير، الجمهور بالدعاء لوالدها بالشفاء العاجل، بعد دخوله المستشفى وانتظاره إجراء جراحة في القلب، وذلك عبر حسابها الشخصي في فيسبوك.

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