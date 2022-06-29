لغز«اختفاء» آمال ماهر يصل البرلمان المصري

المصدر: موقع الامارات اليوم

قدمت النائبة في البرلمان المصري آمال عبدالحميد طلب إحاطة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بخصوص حقيقة «اختفاء» الفنانة آمال ماهر.

وقالت عبدالحميد في طلب الإحاطة أن «آمال ماهر قبل أن تكون فنانة، فهي مواطنة تحمل الجنسية المصرية، أُثيرت حولها شائعات كثيرة حول اختفائها في ظروف غامضة، واعتزالها الغناء والحفلات العامة، ومعاناتها الشديدة وخوفها».

وأضافت بحسب عدد من الصحف المحلية: «نقابة المهن الموسيقية التي تحركت مؤخرًا في هذه القضية، حاولت إرسال رسائل طمأنة بأنها تواصلت مع أسرتها والتي أكدت أنها بخير، وهو أمر يزيد من حالة الغموض والجدل والتساؤل أيضًا:»لماذا تواصلت مع أسرتها ولم تتواصل مع صاحبة الشأن؟".

وتابعت:"أمر مؤسف ومريب ومخيف أيضًا، أن يتحول غياب مطربة بحجم آمال ماهر، أو غياب أى مواطنة أو مواطن مصري، إلى سؤال وجدل وشائعة وريبة، مؤسف أكثر الإصرار على الصمت والغموض، وخلق مناخ من الشائعات".

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