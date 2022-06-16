نجلاء فتحي تقسو على عادل إمام باتهامات قد تصل إلى القضاء «فيديو»

المصدر: موقع الامارات اليوم

تصدر اسم الممثل المصري عادل امام والفنانة المصري نجلاء فتحي الترند في الساعات القليلة الماضية، بعد انتشار تسجيلات صوتية منسوبة للفنانة المصرية كانت تهاجم فيها الفنان عادل إمام.

ونشر الصحافي المصري خالد فرج، مقطعا صوتيا يتضمن تصريحات للفنانة نجلاء فتحي، وصفت فيها الفنان عادل امام بأنه «محارب للدين ومنافق للحكام على مر تاريخه، ويحرّض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له»، بحسب قولها.

وتداولت وسائل إعلام مصرية خطابًا منسوبا للمحامي بالنقض أيمن محفوظ، وهو عبارة عن إنذار رسمي إلى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي، طلب فيه فتح تحقيق عاجل وموسع بعد التصريحات التي أدلت بها الفنانة نجلاء فتحي عن الفنان عادل إمام.

وبحسب ما ورد في الإنذار، فقد اعتبر أيمن محفوظ، ان الفنانة نجلاء فتحي اتهمت عادل امام بأنه يدعو الى الإلحاد، فضلاً عن تحريضه على التطبيع مع الكيان الصهيوني.

الجدير ذكره ان عائلة الفنان عادل إمام لم تصدر أي بيان أو شكوى تجاه نجلاء فتحي، بعد انتشار التسجيلات الصوتية.

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