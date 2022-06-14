بعد أزمته مع شيرين عبدالوهاب.. شاعر مصري: مش عاجبني غُناها وندمان لتعاوني معها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد الأزمة الكبيرة التي حدثت بين الثنائي الشاعر بهاء الدين محمد والفنانة شيرين عبدالوهاب حرص على كتابة منشور عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك" تحدث فيه عن ندمه للكتابة لبعض الأشخاص.

وقال الشاعر بهاء الدين محمد نصا: "الناس اللي بتبقى غلطانة غلط كبير وعشان قولنالها عيب تشغل وتستخدم لجان تشتم وتغلط وتلعن بأقذر الألفاظ! الناس دي المفروض ما نسلمش عليها طول العمر والواحد يندم على إنه كتبلها ولو سطر واحد بس أنا هرد بنجاح اللي يستاهلوا النجاح".

وبمجرد نشره لهذا المنشور انهالت عليه التعليقات التي وضحت أنه قصد بهذا الكلام المطربة شيرين عبدالوهاب وخاصة بعد أزمتهم الأخيرة التي بدأت عندما وجه أحد المتابعين سؤالا لشيرين عبر خاصية "اسأل" على حسابها الخاص على موقع الصور الشهير انستجرام عن الأغنية التي ندمت عليها فقالت أنها أغنية "ماتجرحنيش".

ولأن أغنية "ماتجرحنيش" هي للشاعر بهاء الدين محمد فحرص على الرد عليها من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك"، قال فيه: "مش متعود أرد على أي حد ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه، ويعرف إنه مهما اتعود يغلط لازم ييجي عند بعض الأسماء ويحاسب، ويخلي باله، وخاصة لما حد ف كل كارثة يدافع عنها وهتكلم باختصار جداً".

وتابع بهاء قائلا: "المشهد الأول: أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبي كانت مع الأستاذ نصر محروس اللى هو صاحب الفضل ف تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء والمشهد الثانى رشحتها تغنى أغنية (كتير بنعشق) ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللي بينا ماكانتش هتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة".

وأضاف بهاء: "المشهد الثالث لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللي أنا بأحبه وباحترمه لقيته بيكلمني نيابة عنها ويقولي سمعني الجديد، وده طبعا خطأ لأن اللي بيغني مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطة زي دي لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول. المشهد الرابع والأخير أغنية ماتجرحنيش أنا لحد الآن مش عاجبني غُنا شيرين مع احترامي الكامل لصوتها، وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش هيتم اللقاء".

وأكد بهاء الدين محمد بأن أغنية "ماتجرحنيش" واحدة من أهم أعماله، وأنها من كامل حقه أن يدافع عنها، حيث قال: "وماتجرحنيش من أهم أعمالي ومن حقي أدافع عنها نتاج تهور اللي غنيتها، وكمان لأول مره ألاقي حد بيحارب نَفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته! وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها ماتعمليش كده تاني وأنت بتكبري بس مش هتعدي حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم".

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