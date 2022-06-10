إلهام شاهين تتراجع عن تقديم مسرحية أثارت الجدل

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، أنها تراجعت عن تقديم مسرحية «المومس الفاضلة»، التي أثارت عاصفة من الجدل على منصات التواصل الاعلامي وفي سائل الاعلام، وصلت تداعيات الازمة الى البرلمان المصري.

وقالت إلهام شاهين: تراجعها عن تقديم المسرحية «لأن مفيش حد أقدمها له.. وكلمة المومس مش عيب».

وواصلت إلهام: الجمهور مش فاهم معنى المسرحية وهاجم من مجرد الاسم، والمسرحية في الأساس لها هدف إنساني وبتتكلم عن العنصرية، وفوجئت بطلب الإحاطة من مجلس الشعب، هو خلاص مفيش غيري في البلد؟

م جهاد زعيمة داعش وكتيبة لواء الخنساء، التي تعرف شخصيتها بالقسوة وأنها لا تعرف الرحمة.

يذكر أنه في عام 1958 قدّم المسرح القومي في مصر قصة «المومس الفاضلة» للكاتب الفرنسي جان بول سارتر، وتصدت لبطولة المسرحية الفنانة القديرة سمحية أيوب

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