فرنسا تحارب تسلل اللغة الانجليزية إلى ثقافتها

المصدر: موقع الامارات اليوم

في محاولة لحماية الثقافة واللغة الفرنسية من تسلل اللغة الانجليزية إليها، أصدرت الحكومة الفرنسية قرارا بحظر استخدام الموظفين الحكوميين لبعض المصطلحات الإنجليزية في ‏البلاد، وتحديدا في مجال التكنولوجيا وألعاب الفيديو، وصدرت التغييرات، أمس الاثنين، في الصحيفة الرسمية في باريس، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقالت وزارة الثقافة الفرنسية التي تشارك في عملية الحظر في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن قطاع ألعاب الفيديو مملوء بالأنماط التي يمكن أن تكون بمثابة "حاجز أمام الفهم" لغير اللاعبين.

وأوضحت الوزارة أن الفكرة العامة من حظر المصطلحات الإنجليزية هو السماح للسكان بالتواصل بسهولة أكبر.

وكانت الأكاديمية الفرنسية، وهي مراقب لغة منذ قرون، حذرت في شهر فبرايرالماضي، من "تدهور لا يجب أن يُنظر إليه على أنه أمر حتمي".

وسلطت الضوء في تحذيرها على مصطلحات، بما في ذلك "بيغ داتا" و"درايف-إن".

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