وضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة على جهاز تنفس بعد تدهور حالته الصحية

المصدر: موقع الامارات اليوم

تدهورت الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وتم وضعه على جهاز تنفس صناعي، وذلك لأول مرة بعد دخوله مستشفى الجلاء العسكري عدة مرات، حسبما صرح نجله أحمد أبو زهرة لموقع" القاهرة 24".

وقال نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، إن الحالة الصحية لوالده تدهورت في الساعات الماضية، مما اضطر الأطباء إلى وضعه لأول مرة على جهاز الأوكسجين، وطلب أحمد أبو زهرة من جمهوره الدعاء لوالده بالشفاء العاجل.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة نقل إلى مستشفى الجلاء العسكري، بعد خروجه منه خلال 24 ساعة، بعد تراجع في حالته الصحية، استعدت نقله على الفور إلى المستشفى، واتضح السبب أنه أصيب بالتهاب رئوي حاد.

و دخل عبد الرحمن أبو زهرة المستشقى أكثر من مرة بسبب إصابته بشرخ في الحوض، وفقدان الوعي لعدة أيام، حيث كان بمستشفى ابن سينا بالدقي، ثم أصيب ببكتيريا في المعدة وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري، والذي أجرى بداخله عملية جراحية.

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