تدهور الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة

المصدر: موقع الامارت اليوم

نُقل الفنان المصري الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، صباح اليوم الثلاثاء، لمستشفى الجلاء العسكري مرة أخرى، وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية.

وقررت أسرة الفنان المصري نقله على الفور للمستشفى، لسرعة إسعافه وذلك بعد شعوره بآلام التهاب رئوي حاد.

وتحدث نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، عن تفاصيل الحالة الصحية لوالده، حيث أشار إلى أن والده يعاني من التهاب رئوي حاد، وأن حالته الصحية متدهورة للغاية، مما أدى إلى دخوله العناية المركزة، لسرعة إنقاذه، مطالبًا الجميع بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام، بحسب «القاهرة 24»

وتعد هذه هي المرة الثالثة التي يعود فيها أبو زهرة لـ العناية المركزة، بعد أن غادر المستشفى أول أمس، وعاد لمنزله مرة أخرى بعد أن شهدت حالته تحسنًا طفيفا، ولكن يبدو أن الحالة الصحية لأبو زهرة غير مستقرة إلى حد ما.

ويعد الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، واحدا من أهم نجوم جيله، حيث شارك في العديد من الأعمال البارزة، الخالدة في أذهان جمهوره وكل محبيه، لعل أبرزها مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news