مليونا شخص يطالبون بطرد زوجة جوني ديب من فيلمها الجديد

المصدر: موقع الامارات اليوم

مع الكشف عن مزيد من المعلومات حول علاقة كل من الممثل الشهير جوني ديب، وزوجته أمبر هيرد، وانقسام الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي بين الطرفين، في محاكمتهما التي تجري تحت الأضواء حاليا، برزت مؤخرا عريضة شعبية تطالب بعدم ضم هيرد لطاقم مشروع فيلم Aquaman 2 القادم.



وتمكنت العريضة في الأيام الأخيرة من جمع أكثر من مليوني توقيع متزامنة مع تطورات المحاكمة المستمرة الآن.

وجاء في منشورعلى «Twitter»: «نظرًا لأن أمبر هيرد هي معتدية منزلية معروفة ومثبتة، فإنه يجب ويجب على شركة الإنتاج السينمائي Warner Brothers و DC Entertainment إزاحة هيرد من مشروع فيلم Aquaman 2 الخاص بهم، يجب ألا يتجاهلوا معاناة ضحايا هيرد، ويجب ألا يمجدوا المعتدي المنزلي».

ويزعم الالتماس أن هيرد لكمت ديب مرتين في وجهه، ساردة العديد من مجريات المحاكمة.



وتابع الالتماس «الرجال ضحايا للعنف المنزلي، تمامًا مثل النساء. يجب الاعتراف بهذا، والعمل يجب أن يجري لمنع الاحتفاء بمعتدي معروف في صناعة الترفيه»، بحسب «أندي ١٠٠»

«ويختم الالتماس» افعلوا الصواب. قوموا بإزاحة أمبر هيرد من Aquaman 2 ».

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