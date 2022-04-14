الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يعود إلى العناية المركزة

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف أحمد أبو زهرة نجل الفنان المصري القدير عبد الرحمن أبوزهرة، تطورات حالة والده الصحية، مشيرًا إلى أن الحالة تدهورت ما أدى إلى دخوله العناية المركزة مجددًا.

وأوضح أحمد أبو زهرة في تصريحات لـ "القاهرة 24" : أن الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة تراجعت مرة أخرى، وعاد إلى غرفة العناية المركزة بعدما فقد الوعي مرة ثانية، مطالبًا محبيه بالدعاء له.

والجدير بالذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة خرج من غرفة العناية المركزة، منذ بضعة أيام إلى غرفة عادية بمستشفى الجلاء العسكري، وتحسنت حالته إلى حد ما.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعرض إلى وعكة صحية أدت إلى فقدان الوعي وشرخ في الحوض، وتم نقله إلى أحد المستشفيات ثم أصيب ببكتريا في المعدة، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري التي تم فيها إجراء جراحة الشرخ في الحوض.

يذكر أن أخر أعمال الفنان عبد الرحمن أبو زهرة هو مسلسل "هجمة مرتدة"، والذي عرض في رمضان الماضي.

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