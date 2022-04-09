غادة عبد الرازق: غيابي استراحة ومحدش هياخد مكاني

المصدر: موقع الامارات اليوم

قالت الفنانة غادة عبدالرازق،في برنامج "كلام الناس"، إن قرار غيابها عن موسم مسلسلات شهر رمضان هذا العام هو قرار خاص بها، والهدف منه الاستراحة، كما أوضحت أن الموسم الدرامي للمسلسلات أصبح على غير المعتاد، قائلة: سايبة الملعب لغيري ومحدش هياخد مكاني.

ونفت غادة عبدالرازق خبر تداول الإشاعات حول عدم عرض أي أعمال عليها هذا العام، مؤكدة أنها رفضت الأعمال التي تم عرضها عليها، وأن إنتاجها لأعمالها الفنية ليس عارًا بل ترى أن عظماء الدراما هم الذين ينتجون لأنفسهم، مؤكدة وجود بعض الرجال يحقدون عليها لأنها أفضل منهم.

وكشفت عبدالرازق عن سر إصابتها بالاكتئاب وخضوعها للطب النفسي، موضحة أن شعور الغرور تملك منها بشكل كبير لتحقيقها عدة نجاحات متتالية، كما أوضحت أن شعورها بالعظمة لتلك النجاحات جعلها لا تلتفت لمن حولها فهي تعرضت للكثير من الأزمات بحياتها مما انتهى بها الأمر للاكتئاب، قائلة: لما بطلت أدوية اكتئاب قطعت شعري.

ونوهت الفنانة غادة عبدالرازق، عن حبها للفنانة ياسمين صبري على المستوى الشخصي، ونفت خبر رفض ياسمين صبري العمل معها، قائلة: وأنا أيضا لم أرفض العمل معها أو مع فنانة أو فنان آخر، مؤكدة أنها شعرت بالسعادة عندما عرض عليها أحد الأعمال التي تجمعها بالفنانة ياسمين والذي منعهم من تقديمه هو عدم إكمال كتابة السيناريو.

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