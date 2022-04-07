بعد تصدرها «السوشال ميديا»... رسالة من طفلة مصرية تألقت في مسلسل «فاتن أمل حربي»

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لفتت الطفلة المصرية ريتال ظاظا الأنظار إليها بقوة، خلال مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، التي تتعاون فيه مع النجمة الكبيرة نيللي كريم، في الماراثون الرمضاني 2022، حيث استطاعت بموهبتها أن تخطف الأنظار، وتتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته، خلال مشاركتها في مسلسل فاتن أمل حربي، بحث الكثير من الجمهور عنها، لذلك كتبت ريتال رسالة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، قالت فيه: أحب أعرفكم بنفسي أنا ريتال ظاظا، أنا جاية من عائلة فنية، جدي هو شريف ظاظا عازف الدرامز في فريق بلاك كوتس، هي فرقة غنائية مصرية، متخصصة في الغنا والمزيكا الغربية، كونها إسماعيل الحكيم ابن الكاتب المصري الكبير توفيق الحكيم سنة 1963.

ونقلت «القاهرة 24» عن ريتال ظاظا قولها: ولدي الفنان محمد ظاظا، قدم أكثر من فيلم ومسلسل أشهرهم تيمور وشفيقة، وجعلتني مجرما، شارع 18، بنات وسط البلد، وابن خالة جدي الملحن الكبير عمر خيرت.

ويعد مسلسل فاتن أمل حربي من أولى المسلسلات، التي تتحدث عن مشاكل التي تواجهها المرأة المصرية في محاكم الأسرة، بعد انفصالها عن زوجها.

يضم المسلسل عدد كبير من الفنانين أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.

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