شهر عسل ابن ديفيد بيكهام في مكان لم يسبقه إليه أحد

المصدر: موقع الامارات اليوم

تستقطب أخبار استعدادات حفل زفاف ابن نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام، بروكلين بيكهام وحبيبته نيكولا بيلتز، المقرر في 9 ابريل الجاري منصات التواصل والصحف العالمية.

وأشارت تقارير نشرتها صحف بريطانية أن الزفاف سيكلف حوالي 3 ملايين جنيه إسترلينية أو أكثر؛ وسيحضره نخبة المشاهير والنجوم، وعدد كبير من الأمراء وأثرياء من العالم.

وأفادت "دايلي ميل" البريطانية، أن العريس والعروس سيمضيان شهر العسل في الفضاء.

والرحلة ستكون عبارة عن هدية من أصدقاء نيكولا وبروكلين، وعلى متن مركبة تابعة لشركة "فيرجن جالاكتيك"، بكلفة تصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني وتحمل على متنها ستة ركاب.

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