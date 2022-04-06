عبلة كامل على «مائدة الرحمن» تتصدر منصات التواصل..ماهي الحقيقة؟

المصدر: موقع الامارات اليوم

تصدرت الفنانة المصرية، عبلة كامل،محركات البحث في «غوغل، بعد انتشار صورة لها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجلس على«مائدة الرحمن»، التي يقصدها عادة الفقراء ومعدومي الحال.

وتداول رواد ومتابعو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة المصرية، عبلة كامل، وهي تجلس على«مائدة الرحمن»، وهو الأمر الذي أثار دهشة وصدمة جمهورها، رغم أنها منشورة على حساب يحمل اسمها على«إنستغرام».

ونقلت عدد كبير من الصحف المحلية عن نفي الفنان المصري أحمد كمال، طليق عبلة كامل، الأمر بالمطلق، قائلا أن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى كواليس آخر أعمالها، وهو مسلسل«سلسال الدم»، وقتها تناولت الطعام مع فريق عمل المسلسل.

وأعرب كمال عن استيائه من تداول مثل هذه الصور والشائعات بشكل مستمر، دون التأكد من صحتها، نافيا ما تردد حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل، الفن، مشيرا إلى أنها فضلت الابتعاد عن التمثيل، في الفترة الراهنة، ولكنها لم تعتزل تماما، لافتا إلى أنها بصحة جيدة وتعيش وسط أولادها وأحفادها.

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