«تعبان جدا ويحتاج إلى معجزة».. تطورات الحالة الصحية لفنان سمير صبري

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف مدير أعمال سمير صبري آخر تطورات الحالة الصحية له، وذلك بعد أن تعرض لوعكة صحية شديدة في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن حالته الصحية تحتاج إلى معجزة، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الأزمة بسلام.

وقال مدير أعمال سمير صبري، لـ «القاهرة 24» ادعوله لأنه تعبان جدًا، وحالته تحتاج إلى معجزة، حتى يمر من هذه الأزمة.

وأشار مدير أعماله من قبل، إلى أن الفنان سمير صبري سوف يجري عملية دقيقة بالقلب، نهاية الأسبوع، ربما يوم غد الأربعاء أو الخميس، وذلك حسبما أكد له الطبيب المعالج، المسئول عن الحالة الصحية له.

وكان الرئيس السيسي وجه بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، تقديرًا وتكريمًا له عن مشواره الإذاعي والفني، الذي قدمه طوال حياته، مطالبًا الجميع بتلبية جميع طلباته، ومعربًا عن حبه الكبير له.

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