فنان مصري: "مقتل شقيقي بـ13 طعنة في خناقة جعلني أحس أن مصر مكنتش بتاعتي"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الفنان المصري أحمد عزمي إن مقتل شقيقه بـ13 طعنة جعله يحس أن "مصر مكنتش بتاعته".

وتحدث عزمي عن فترة حبسه لمدة 6 أشهر في مصر وما تعرض له عقب خروجه من السجن وأسباب اتجاهه للمخدرات.

وقال خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" المذاع على MBC مصر إن فترة 2011 وما تبعها كانت من أصعب الفترات في حياته حيث تم قتل شقيقه الأصغر بـ13 طعنة بسبب مشاجرة.

وقال عزمي: "اللي خلاني مقدرش أواجه الدنيا هو مقتل أخويا بـ13 طعنة وكانت خناقة فحسيت أن مصر مكنتش بتاعتي ورحت شرم الشيخ واشتريت شاليه وفقدان التوازن بدأ يزيد".

وتابع: "شرم الشيخ مجتمع متكون مش زي اللي عايشين فيه ودخلت في دوامة الكحول والشرب ودة بداية لأي مفسدة فمحدش يقول أصلي هشرب شوية بيرة".

وأضاف: "وبسبب ذلك مراتي طلبت الخلع وعندها حق لأنها قررت في الوقت دا تنقذ ابني، والحكاية زادت لغاية 2013 وحصلت حادثة في 2012 و2013 اتحكم عليا بسبب حادثة في شرم الشيخ وكان معايا ناس في عربيتي ولجنة وقفتنا وأنا كنت باخد أقراص مخدرة بـ"روشتة طبية" والموقف مكنش كويس وكان معانا بنت مسجلة، والموضوع كبر وبقيت مكسوف من نفسي واتحبست 6 أشهر".

كما تحدث عن وفاة والدته وقال إن والدته صدمت بوفاة شقيقه والصدمة الثانية كانت بسببه بعد إدمانه وسجنه.

كما أشار إلي أن والدته توفيت وهي راضية عنه بالرغم من معاناتها من الغيبوبة إلا أنها ابتسمت وأشارت له بيدها.

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