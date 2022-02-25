إلهام شاهين تهاجم فنانة: حقودة وتافهة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفت الفنانة إلهام شاهين، حصولها على جائزة مقابل دفع مبلغ مالي، مشيرة إلى أن الفلوس بالنسبة لها حاليًا أفضل من الجائزة.

وأوضحت إلهام شاهين خلال لقائها في برنامج حبر سري، أن الجائزة بالنسبة لها هي ردود فعل الجمهور وتعليقاتهم الإيجابية على أعمالها الفنية، مشيرة إلى أنها تشعر بالفخر والسعادة بذلك.

وعن سبب خروج هذه الشائعة قالت، إن فنانة في الوسط الفني هي السبب في ذلك، ووصفتها بأنها حقودة وتافهة، مضيفة: نفسيتها سواد ومانجحتش يا حرام مع أن اسمها كان عالي وكبير، وخدت فرص كبيرة بس النفسية الوحشة بتطلع على وحش الواحد.



في سياق غير متصل، عبرت إلهام شاهين، شنت الفنانة المصرية إلهام شاهين هجوماً على الممثلين المصريين الرافضين أداء المشاهد الساخنة والحميمة في الأفلام، مشيرة خلال لقاء تلفزيوني إلى أن تلك المشاهد لم تعد مثل الأول.

وقالت شاهين: «مبقاش في مشاهد ساخنة في السينما، أي بقا اللي موجود دلوقتي اللي هما بيرفضوا اللي أنا سمعتوا وقريتوا، أن واحدة واقعة على الأرض ومغما عليها، أو دكتور يمسك إيدها يقسلها النبض، لو قالت محدش يمسك إيدي يقسلي النبض، طيب المخرج يعمل إيه، متشتغليش». وفقاً لصحيفة "القاهرة 24 ".

وأضافت قائلة: «مثلا منة عرفة ومحمد نجاتي، يعني أيه وقعت على الأرض فالمفروض يشيلها، فا لامحدش يلمسني، دا دكتور بيقيس النبض بيشوفك عايشة ولا ميتة، دا مينفعش».

كما صرحت أن فيلم موت سميرة، والذي عرض عام 1985 بطولة رغدة وإلهام شاهين وكمال الشناوي، هو الفيلم الوحيد الذي ندمت عليه طيلة مشوارها الفني، فالبرغم من دورها الجيد إلا أنها اكتشفت لاحقًا أن العمل يهاجم الملحن الكبير بليغ حمدي، مضيفة: كان بيسيء لأعظم ملحن اللي أنا بعشقه بس كنت عيلة ومش فاهمة وشاركتهم في الجرم دون وعي.

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