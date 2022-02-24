ابنة ممثل مصري شهير تُفاجئ الجمهور ببيع الطعام في الشارع (شاهد)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فاجأت #الممثلة_المصرية، #رشا_سامي_العدل، الجمهور بافتتاح عربة طعام متنقلة في شوارع مدينة دهب بسيناء، بسبب تجاهل المنتحين والمخرجين لها في الأعمال الفنية.

وقالت ابنة الممثل الشهير #سامي_العدل "رشا" على حسابها في "فيس بوك": "أنا فتحت مشروع أكل، وهنزل أبيع في الشارع في دهب، لأن أنا سعيت وفشلت كممثلة، المنتجون والمخرجون مش بيطلبوني، وأنا مش بلومهم بس مش هستني لما أقول لله يا محسنين".

وأضافت الفنانة: "أنا نقابية من 20 سنة، والنقابة موفرالي ميزات زي كارنيه التأمين الصحي عشان لما أتعب أعرف أدخل مستشفى بسعر مخفض، وأنا عارفة إني لو طلبت من أهلي مش هيتأخروا".



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