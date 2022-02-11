ديانا كرزون: حياتي الشخصية «خط أحمر».. ولقب «أم سلمى» صعب عليّ

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كشفت الفنانة الأردنية ديانا كرزون عن جوانب في حياتها الأسرية بعد ولادتها طفلتها سلمى.

وقالت كرزون، عبر برنامج حلوة يا دنيا، على قناة «رؤيا» الجمعة، إنها تحبذ مناداتها بأم سلمى، وأن لقب «أم سلمى» صعب عليها وأجلسها في البيت وفقا لمسؤولية الإنجاب والأمومة.

وأضافت أنه بعد أول سفر لها خارج البلاد بعد ولادة طفلتها، انهمرت دموعها في المطار، مبينة أن التخلي عن حياتها الفنية غير ممكن بسبب الإنجاب.

وأكدت ضرورة الموازنة بين حياتها الفنية وطفلتها، مشيرة إلى أن الأولوية لـ«سلمى».

وقالت إن زوجها الإعلامي معاذ العمري اختار اسم «سلمى»، كونه عربيا بامتياز، موضحة أنها عندما علمت بجنس الجنين في الشهر الرابع، توجهت لاختيار الأسماء الحديثة.

وقالت الفنانة دينا كرزون «أنا مش تبعت سوشيال ميديا في حياتي الخاصة»، مضيفة أنها تستمع بالخصوصية.

وحول شكل طفلتها «سلمى»، أكدت أنها شبيهة بها وبزوجها معاذ العمري.

وشددت دينا كرزون على أن حياتها الشخصية «خط أحمر»، واصفة نفسها وزوجها بـ«البيتوتيين».

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