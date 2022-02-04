«المهن التمثيلية» تصدر بيانا بشأن أزمة محمد صبحي وهيئة الترفيه السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، اليوم الجمعة، بيانا توضيحيا بشأن الفنان محمد صبحي وهيئة الترفيه السعودية.

وجاء في البيان الصادر من النقابة الذي تداولته عدد من الصحف المحلية: «تابعت نقابة المهن التمثيلية بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي».

وتابع البيان: «وفي إطار المتابعة، تلاحظ لنا في الأيام القليلة الماضية وجود تصريحات بدأت من الفنان محمد صبحي عضو النقابة، وتلاها ردود أفعال بعضها كانت غاضبة من بعض الأشقاء وإذ يهم النقابة أن تؤكد: أولا: الفنان محمد صبحي.. قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء مهم من تاريخ الإبداع المصري ولا يمكن المساس بقيمته».

وأوضح البيان أن:«كل هيئة ثقافية إبداعية ترفيهية في أي دولة شقيقة، وهي تضع سياساتها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون هناك أي تدخل في هذا الشأن».

وأضاف البيان: التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني.. المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين، وهو مقدر جدا من النقابة«.

وأختتم البيان:»إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب«.

وكان الفنان محمد صبحي، وصف كل من يقف وراء حملة الهجوم التي تشن ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، بالجهلاء، موضحا أن تأويلهم المغلوط لتصريحه القديم وإعادة صناعته بحثا عن التريند بقوله»إن الرياض أصبحت عاصمة الفن في الوطن العربي«كلام مغلوط ومقتطع من سياق كلامه.

وأضاف صبحي في بيان صحفي:»هذا الكلام الخاص بأن الرياض تحولت في ظرف عام كامل لعاصمة الفن في الوطن العربي، قلته منذ أكثر من شهر، وليس كلام وليد الأمس أو اليوم، وشرحت وجهة نظري حينها، وعبرت عن ألمي الشديد لما وصل إليه الفن المصري من تدهور واضح لا يعكس قوتنا ولا مكانتنا، وتاريخنا الفني الذي يبلغ عمره أكثر من 100 عام«.

وتابع:"وبعد توضيحي بالصوت والصورة بما أقصد وأعني بكلامي، أفاجأ اليوم بمن يتهمني بمجاملة المسؤولين في السعودية، وأسأل هؤلاء الجهلاء ولماذا أجاملهم؟ وأنا الفنان المصري الوحيد الذي رفضت 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيتي (خيبتنا) بموسم الرياض، اعتراضا على العمل تحت شعار ترفيه فأنا أقدم عملا مسرحيا ثقافيا يحمل رسالة ومضمون، وجانب منه ترفيهي، وقلت للمسؤولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا، ولكن في إطار آخر غير الترفيه".

واستكمل:"رفضت بشدة أن أعمل في هذه الأجواء، وفضلت أن أعمل في بلدي وأقدم الفن الذي أريده حتى لو على خشبة مسرح مقام بالصحراء، كما أفعل الآن وأقدم عروض مسرحية آخرها مسرحية (نجوم الظهر) التي تعرض حاليا، وأعتقد أن هذا الرأي لا يغضب أحد".

واختتم صبحي قائلا:"السعودية دولة شقيقة، وطول عمرنا نتمنى ونحلم أن يكون بها صحوة فنية بعد الانغلاق لفترات طويلة، وسعيد للغاية بما وصلت إليه حاليا، وكل ما أتمناه أن تراعي مستقبلا المحتوى وأن تعطي الأولوية للفنانين السعوديين، ولكن في النهاية تبقى لمصر الريادة بحكم التاريخ والواقع وكل شيء من مئات السنين، والحقيقة تقول إن أي فنان عربي لا يعرف طريقا للشهرة إلا إذا احتضنته القاهرة وقدمته للعالم العربي، ولمن يتعمد الإساءة لي وتأويل كلامي، سأتركه لجهله، فلن يزايد أحد علي وعلى حبي لبلدي ولفننا المصري وغيرتي عليه".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، قد علق على تصريحات الفنان محمد صبحي، حول رفضه 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيته»خيبتنا«بموسم الرياض.

وقال آل الشيخ، عبر«تويتر»:«والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه، نبي نكشف على قواه العقلية.. عموماً تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط».

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