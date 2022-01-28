وفاة نجل شريفة ماهر..بعد قضايا «استولى فيها على اموالها»: مسمحاه من كل قلبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي صباح اليوم مجدي الابن الأكبر للفنانة المصرية شريفة ماهر، وجرى تشييع جنازته بعد صلاة الجمعة، بعد خلاف كبيرة بينه وبين والدته وصل إلى ساحات المحاكم بسبب الميراث.

وفي أول تصريح لها بعد وفاة ابنها، قالت الفنانة شريفة ماهر لصحيفة الوطن المصرية: «مسمحاه من قلبي أنا بردو أم مهما كان بينا مشاكل وقضايا نسيت كل حاجة»، مشيرة إلى أنها لم تتحمل صدمة الخبر وتمر بحالة صحية سيئة.

وأكدت الفنانة شريفة ماهر أنها لم تتمكن من المشاركة في تشييع جنازة ابنها بسبب مرضها وأنها لا تستطيع الحركة، منوهة بأنها علمت خبر الوفاة من ابنها حليم.

يذكر أن أبناء الفنانة شريفة ماهر ومن بينهم مجدي الذي توفي صباح اليوم، كانوا قد أقاموا دعوى قضائية ضد والدتهم لخلاف على الميراث.

وكانت شريفة ماهر كشفت، أنها تعرضت لنزاعات وخلافات مع بعض من أبنائها، بسبب الميراث؛ ووصل الأمر إلى ساحات المحاكم، وأثار هذا الأمر كثيرا من الجدل مؤخرا.

وقالت الفنانة شريفة ماهر حول وفاة ابنها: «زعلانة إنه مات، وزعلانة أن محدش قال لي خبر الوفاة، وكمان خلصوا إجراءات الغُسل والدفن».

وأضافت شريفة ماهر بتأثر: كمان محدش قال لي ميعاد العزاء ولا أعرف أي حاجة.

وقالت شريفة ماهروقت سابق، إن أبناءها استغلوا أنها لا ترى جيدا، وأجبروها على الإمضاء على تنازلات وعقود لا تعرف عنها شيئا. بحسب «القاهرة 24»

وتعاطف الكثيرون مع شريفة ماهر التي تصدر اسمها منصات التواصل الاجتماعي،عقب تصريحاتها بأن نجلها طردها من منزلها واستولى على أموالها.

يشار إلى أن الفنانة شريفة ماهر اعتزلت الفن منذ عدة سنوات، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية أهمها المصير، ظلموني الحبايب، الفرن، المقدر المكتوب، وغيرها من الأعمال الفنية، وكانت ظهرت ضيفة شرف في آخر فيلم لها وهو «فيفا أطاطا» مع محمد سعد.

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