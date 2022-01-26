غادة عبد الرازق تعلن إصابتها بـ "أوميكرون"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق، إصابتها بمتحور أوميكرون، بعد إجراء مسحة طبية وثبوت إيجابية عينتها.

وكتبت غادة عبد الرازق على حسابها الشخصي في "انستجرام": الحمد لله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون.

وسبق أنْ أكدت الفنانة غادة عبد الرازق وجودها في موسم رمضان 2022 بمسلسل أبواب خلفية، المكون من 15 حلقة.

وأوضحت غادة عبد الرازق أنها تراجعت عن قرار الغياب عن الموسم الرمضاني المقبل أمام إصرار المحيطين بها وزوجها، وأن سبب القرار كان عدم استعدادها للتفكير في الورق، أو المجازفة بثلاثين حلقة، أو تحمل المط والتطويل. بحسب " القاهرة 24".

وفي مقابلة مع برنامج The Insider بالعربي قالت غادة عبد الرازق: هيثم ضغط عليا جدا، وقاللي إيه رأيك العشر حلقات اللي كنا بنحضرهم لمنصة نخليهم 15 حلقة لرمضان. وشجعني أكتر إني تأكدت من وجود مسلسلات كتير 15 حلقة في رمضان.

وعن أجواء المسلسل وطبيعة دورها، قالت: هاخد المشاهد لمنطقة جديدة ميسمعش عنها ويمكن عمره ما شافها. ومتهيألي اللي شافوها ناس قليلة جدا شافوها في أصحابهم أو الناس القريبة منهم.

وأضافت: هو مرض مش معروف على المستوى الاجتماعي، مرض موجود فعلا، وناس كتير مرت بيه واتعالجت، وناس مقدرتش تتعالج منه.

وتابعت: رسالة المسلسل إن مش لازم توصلي نفسك للمرحلة دي، لأنها ممكن توصلك للموت.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news