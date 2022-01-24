مقتل مدير أعمال فنان لبناني شهير بحادث إطلاق نار في بيروت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعرب الفنان اللبناني وديع الشيخ عن حزنه الكبير على وفاة مدير اعماله بلال داغر على اثر مشاجرة حصلت داخل الملهى الليلي الذي يملكه الأخير في منطقة «السوديكو» في بيروت.

وقال الشيخ لموقع قناة «الجديد» انه غير قادر حاليا على الكلام قائلا:«صوتي مش طالع»، واضاف:«فاجعة كبيري إلي، خسرت شخص اكتر من خي».

و ذكرت عدد من المواقع، أن مشاجرة بين عامل في الملهى واحد الساهرين، ليقوم الاخير بالاتصال برجل جاء وضرب العامل و كان من البديهي أن يهرع الساهرون الى الخارج و من بينهم بلال الذي طلب سيارته من عامل موقف السيارات.

وبحسب الاخبار المتداولة تلاسن بلال مع الرجل الذي ضرب العامل و تطور الامر الى عراك بالايدي فسارع الاخير الى اطلاق النار على سيارة بلال الذي بادر بالمثل و اصاب المغدور برصاصتين الاولى بخاصرته و الثانية في فخذه الى جانب خمس رصاصات متفرقة في جسده ففارق الحياة على الفور.

فر الجاني من المكان و تبين ان احد الذين معه في السيارة قد اصيب ايضاً.

وتأتي بالتزامن مع وجود زوجة بلال في المستشفى تستعد للولادة و لم تعرف بعد أن شريك حياتها فارق الحياة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news