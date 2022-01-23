فنانون ينعون بسام الملا.. وسامر المصري: يا ريت كان تصالحنا قبل ما تتركنا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حزن كبير عاشه الوسط الفني بعد رحيل بسام الملا المفاجىء امس، وامتلأ تويتر بتغريدات نعي مؤثرة للراحل الذي قام بإخراج مسلسل البيئة الشامية السوري الأكثر شهرة "باب الحارة" الذي امتد على 11 موسمًا.

ولقي نعي سامر المصري للراحل عبر إنستغرام تفاعلًا كبيرًا من قبل رواد السوشيال ميديا، لاسيما وأن سامر تجاوز الخلافات التي وقعت سابقًا بينهما بعد إنسحابه من "باب الحارة".

وكتب سامر في نعيه "رغم كل شي صار بينا مو حلو بس سمعت الخبر زعلت، وتذكرت بس الأيام الحلوة اللي عشناها سوى..يا ريت كان تصالحنا وقعدنا لو قعدة حلوة قبل ما تتركنا..بس هي هيك الدنية والموت حق رحمة الله عليك".

وفي يوليو من العام 2015 ظهرت الخلافات بين سامر والراحل بسام، وحينها فضل الانسحاب من الجزء الرابع من مسلسل "باب الحارة" بعد أن اشتهر بالمسلسل بشخصية "العكيد أبوشهاب" على أن يبقى ويلعب دور "خائن" حسبما قال في في حوار سابق له مع برنامج "يا هلا" على قناة روتانا خليجية".

من جهته، وائل شرف نعى الراحل من خلال تغريدة على تويتر " وداعاً يا غالي مازال الخبر صادماً .. كل الذكريات تزدحم بكل اللحظات التي عشناها سوية من ليالي الصالحية مروراً بباب الحارة بأجزاء السبعة .. عمر طول قضيناه و لحظات رائعة عشناها".

أمل عرفة كتبت في تغريدتها " سيد من عمل روائع الدراما الشامية المخرج القدير بسام الملا في ذمة الله إنَّا لله وإنّا إليه راجعون".

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صباح الجزائري نعت الراحل قائلة " لترقد بسلام يا رفيق الدرب..كتير لحظات وذكريات مستحيل انساها..رح تضل بقلوبنا ورح تضل الآغا..ألف رحمة ونور على روحك وخالص العزاء لعائلتك ولنا جميعاً".

ناصيف زيتون كتب على تويتر " وداعاً بسام الملا ، كل العزاء لعائلتك و لكل محبينك. رحمة الله عليك".

محمود نصر كتب " صانع الحكايات الشعبية الأجمل ..توقيع لا يُزوّر في دراما البيئة الشاميّة ..المخرج بسام الملّا في ذمة الله ..لروحه الرحمة و السلام ..".

وقالت ديما قندلفت في تغريدتها " وداعاً بسام الملا باقٍ انت في قلوبنا و الذاكرة ليكن ذكرك مؤبداً".

يذكر أن الراحل بسام الملا ينتمي إلى عائلة فنية عريقة، فوالده الممثل أدهم الملا وأشقاؤه المخرجون مؤمن وبشار الملا والممثل مؤيد الملا، وولداه أدهم وشمس الملا، اللذان شاركا كممثلين في مسلسل "باب الحارة".

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