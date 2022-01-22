وفاة مخرج مسلسل "باب الحارة" بسام الملا عن 66 عاما

المصدر: دمشق - وكالات

توفي المخرج السوري البارز بسام الملا في مدينة زحلة اللبنانية عن 66 عاماً بعد إخراجه وإشرافه على معظم أجزاء مسلسل البيئة الشامية الشهير "باب الحارة"، وفق ما أفاد مصدر في نقابة الفنانين السوريين وكالة فرانس برس السبت.

ونعت نقابة الفنانين السورية الملا على صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير بسام الملا".

وقالت رئيسة فرع دمشق لنقابة الفنانين تماضر غانم لوكالة فرانس بس إن الملا توفي في مدينة زحلة بمنطقة البقاع شرق لبنان، "ويجري العمل على نقل جثمانه وتجهيز جنازته في دمشق".

وأضافت "توفي بشكل طبيعي، وكان يُعاني من مرض السكري".

كما نعاه عدد من الفنانين من بينهم أمل عرفة وقصي خولي وشكران مرتجى وسلاف فواخرجي.

وينحدر الملا من عائلة فنية، فهو ابن الفنان الراحل أدهم الملا، وشقيقاه المخرجان مؤمن وبشار.

بدأ بسام الملا مشواره مساعد إخراج في مسلسل (تجارب عائلية) مع المخرج علاء الدين كوكش، ثم مخرجا منفذا في بعض الأعمال قبل أن يقدم مسلسله الأول (الخشخاش) عام 1991.

برع في تقديم المسلسلات التلفزيونية المعبرة عن تفاصيل وتطور الحياة الاجتماعية في سورية ومنها (أيام شامية) و(الخوالي) و(ليالي الصالحية) و(سوق الحرير) كما قدم مسلسلات (العبابيد) و(بوابة التاريخ) وقدم للأطفال مسلسل (كان يا ما كان).

لكن يظل عمله الأشهر والأعمق أثرا في وجدان المشاهدين هو مسلسل (باب الحارة) الذي قدمه في 12 جزءا وشارك فيه معظم نجوم سورية.

ولم يقتصر إبداعه على الدراما التلفزيونية إذ قدم عددا من برامج المنوعات منها (الليل والنجوم) و(بساط الريح) و(داوود في هوليود).

نال العديد من الجوائز في مهرجان القاهرة للإذاعة والتلفزيون وجائزة أحسن إخراج عن الجزء الأول من (باب الحارة) في مهرجان التلفزيون العربي بتونس عام 2007.

وحقق "باب الحارة" الذي تدور أحداثه في إحدى حارات دمشق إبان الانتداب الفرنسي قبل نحو قرن من الزمن، نجاحا عربياً كاسحاً خصوصا في أجزائه الأولى، حتى استحال مرجعا في أعمال البيئة الشامية.

كما يطلق زملاء الملا عليه لقب "أستاذ مخرجي دراما البيئة الشامية" بعد تحقيقه نجاحاً جماهيرياً واسعاً لمسلسلات قديمة، مثل أيام شامية، والخوالي، وليالي الصالحية.

وشكّلت وفاته صدمة لزملائه وأصدقائه في الوسط الفني، لا سيما أنه لم يكن يُعاني سوى من عوارض روتينية لمرض السكري.

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