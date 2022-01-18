رانيا يوسف : الرجل الشرقي لايمكن تصديقه..3 اشهر زواج تغيره تماما

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

أثارت الفنانة المصرية، رانيا يوسف، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت عن صفات الرجل الذي تبحث عنه.

وفي تصريحات لببرنامج «مصر جديدة»ـ أوضحت رانيا يوسف أن «من أسباب الشهرة الفنية التي تتمتع بها مجهودها وتفرغها التام وحبها لمهنة الفن».

وأضافت قائلة: «برجع يوميا من الشغل إلى منزلي في تمام الخامسة فجرا، وأحيانا بشتغل 3 أيام دون الرجوع للمنزل»، مضيفة: «أبحث عن رجل يحترم مواعيد وطبيعة عملي وعقلي وطموحي».

وعن الرجل المصري أو الشرقي، قالت رانيا يوسف: «بيتغير بعد 3 شهور من فترة الزواج، حيث يتحول ويتغير بشكل لا يمكن تصديقه».

وعما إذا كانت ستفكر في الارتباط للمرة الرابعة، أوضحت رانيا يوسف قائلة: «الجواز مالوش لازمة بالنسبالي دلوقتي، مفهوم الجواز في المجتمعات العربية مش صح، بيتجوزوا عشان الخلفة أو لإن معندهمش حرية يبقوا في علاقات مفتوحة وهو أمر طبيعي في المجتمعات العربية».

ولاقت تصريحات رانيا يوسف بعض «السخرية» في مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت جدلا حيث انتقدها العديد من المتابعين.

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