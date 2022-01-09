نقل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى المشفى بسبب مضاعفات "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نقل الفنان المصري، القدير عبد الرحمن أبو زهرة، اليوم الأحد، إلى أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابته ‏بفيروس «كورونا» المستجد.‏

ونقل أبو زهرة (87 عاما) إلى مستشفى العزل الصحي، بعد أن تدهورت حالته الصحية، وأصبح في حاجة للحصول على رعاية مكثفة داخل المستشفى، بحسب صحيفة «الوطن» المصرية.

وأكد عبد الرحمن أبو زهرة في تصريحات سابقة أنه يشعر بنهجان مستمر وغير قادر على التقاط أنفاسه، وطلب من محبيه الدعاء له بالشفاء، قائلا: «ادعوا لي أن أخرج بالسلامة».

ويعد أبو زهرة من أشهر ممثلي المسرح والتلفزيون في مصر خلال فترة الستينيات من القرن الماضي، ومن أشهر أدواره الفنية تاجر الخردة «إبراهيم سردينة» في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، من بطولة نور الشريف، وعرض في تسعينيات القرن الماضي.

وكانت آخر مشاركة فنية لعبد الرحمن أبو زهرة في مسلسل «موضوع عائلي»، الذي يشارك في بطولته الفنان، ماجد الكداوني، ومن إخراج أحمد الجندي.

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