نبيلة عبيد ترد على نصائح "ماما دهب" للفتيات بطريقتها الخاصة " فيديو"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

سخرت الفنانة نبيلة عبيد، من منال غريب صاحبة مطعم ماما دهب؛ وذلك بسبب النصائح التي تقدمها.

ونشرت نبيلة عبيد، عبر حسابها الرسمي في "انستغرام"، مقطع فيديو لماما دهب وهي تقدم النصائح في مطعمها، وتحذر الفتيات من الضحك بصوت مرتفع، وأدمجت نبيلة الفيديو بلقطة لها وهي تضحك بصوت عال، وذلك في إشارة منها إلى السخرية من نصيحة ماما دهب.

وتتصدرت منال الغريب الشهيرة بماما دهب تريند مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب النصائح التي تحرص على تقديمها للشباب في مطعمها الصغير بوسط البلد، وبالرغم من ذلك تعرضت للعديد من الانتقادات اللاذعة؛ بسبب حالة المطعم السيئة، وعدم قدرتها على تطويره.

وظهرت نبيلة عبيد أخيرا في عيد ميلاد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، وحرصت على تهنئته بنفسها رغم خوفها من فيروس كورونا وخروجها من المنزل للضرورة فقط، ونشرت نبيلة مقطع فيديو وهي تهنئ أشرف زكي بعيد ميلاده، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، وعلقت قائلة: أنا مش بخرج من بيتي إلا للضرورة وملاقاة الحبايب من الأهل والأصدقاء، ومنها حفل عيد ميلاد الصديق العزيز الجدع نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي.

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