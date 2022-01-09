صابرين تدخلت والكاميرا سجلت الاعتداء .. تفاصيل سرقة معدات مسلسل "حلم الأسمرات"

المصدر: القاهرة - متابعات

كشف المخرج المصري حسني صالح تفاصيل تعرض معدات تصوير مسلسله الجديد "حلم الأسمرات" للسرقة أثناء تصوير بعض المشاهد في محافظة الجيزة.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن صالح قوله إنهم كانوا يصورون عدد من المشاهد فى الطريق الجديد المؤدي من الدائري لمنطقة الشيخ زايد، وفوجئوا بهجوم عدد من أفراد البدو عليهم وكانوا مسلحين بالشوم والآلي، بحسب قوله.

وأضاف: "أفراد البدو اعتدوا على بعض المتواجدين فى موقع التصوير وسرقوا كاميرا وعدد من المعدات، وحاول صناع العمل التصدي لهم، حتى أن الفنانة صابرين تدخلت ولكن دون جدوى وهربوا بالمعدات".

وأوضح أنه حرر محضراً في قسم شرطة أكتوبر أول بالواقعة.

وأشار إلى أن خسائر إلغاء التصوير بالإضافة إلى المعدات تتخطى مبلغ مليون جنيه مصري، موضحاً في ذات الوقت أن كاميرا التصوير الثانية كانت تعمل وسجلت واقعة الاعتداء صوت وصورة، وكشفت وجوه من تعرضوا لهم وسرقوا المعدات.

يشار إلى أن مسلسل "حلم الأسمرات" من بطولة أحمد عبدالعزيز وصابرين ومحمد رياض ورانيا فريد شوقي وأنوشكا وصلاح عبد الله ونهال عنبر وسميرة عبدالعزيز ومدحت تيخا وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج حسني صالح.

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