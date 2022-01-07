معاناة ملكة جمال الكون مع «كورونا» مختلفة و«فريدة»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

على الرغم من تشابه غالبية مصابي «كورونا» بأعراض شبه متطابقة، إلا أن ملكة جمال الكون السابقة الاسترالية أوليفيا روجرز، عن عارض لم يسمع عنه كثيرا بين المصابين.

وأوضحت ملكة الجمال (29 عاما)، أنها عانت من: «التجشؤ بلا توقف».

وأوليفيا، التي ثبتت إصابتها يوم الاثنين الماضي، بعد أن أمضت عيد الميلاد مع أسرتها في جنوب أستراليا، كانت تتجشأ كثيرا منذ ظهور الأعراض عليها، حيث كتبت في «إنستغرام»: «لدي أكثر الأعراض عشوائية (لكن من المضحك) - لا يمكنني التوقف عن التجشؤ'.

وأضافت:«لقد بحثت في موقع «غوغل»، ويبدو أنه جزء من أعراض الجهاز الهضمي لدى الإصابة بكورونا..ليس شائعا رغم ذلك».

ومن ثم سألت 175 ألف متابع لها عما إذا كان«أي شخص آخر لديه هذا الأمر مع فيروس كورونا؟»، وشاركت أوليفيا لقطة شاشة لصحيفة حقائق حول فيروس كورونا، والتي أظهرت التجشؤ كأعراض نادرة وأقل شيوعا للفيروس. بحسب«روسيا اليوم».

وأشارت إلى إنها كانت في البداية غير متأكدة مما إذا كانت مصابة بفيروس كورونا، وكانت تفترض فقط أنها تعاني من أعراضها، لكنها حصلت أخيرا على إجابتها عندما وصلت نتيجة فحصها عبر رسالة نصية.

وكشفت أوليفيا أيضا عن بعض الأعراض الأخرى التي عانت منها، ونشرت صورة لصفحة يوميات أدرجت فيها أمراضها على أساس يومي، حيث شملت أعراضها: احمرار العينين، والصداع، والتعب، وآلام المفاصل، والتهاب الحلق، والدوخة، والقيء، وسيلان الأنف، والتهاب الرقبة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news