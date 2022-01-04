مايا دياب تلجأ إلى تجميد البويضات.. حق الإنجاب في أي وقت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة اللبناية مايا دياب، أنها بدأت في تجميد بويضاتها لتمكنها من الإنجاب في أي وقت.

وقالت مايا دياب خلال لقائها في برنامج بصراحة مع الفنانة نيللي كريم: «أنا نفسي أجيب ولاد تاني وسألت بنتي ووافقت، وأنا حاليا بجمد بويضاتي، وبشجع الناس على تجميد البويضات؛ لأن محدش بيعرف الدنيا هتحصل فيها إيه وخصوصا بعد ما الستات بقت بتشتغل ومعتمدة على نفسها ودا بيخوف الراجل، وبالتالي سن الزواج اتأخر».

وأضافت مايا: «بجمد بويضاتي عشان إحساس أني بدي فرصة لروح تانية أنها تعيش حتى لما أنا أموت وجسمي يتحلل، وأنا ميهمنيش البنت تتجوز كبيرة ولا صغيرة، أنا مع الزواج الواعي، وأن البنت بقت واعية وقررت أنها تتجوز بكامل أرادتها، وعن نفسي أنا عايزة أتجوز تاني طبعا».

وأضافت مايا: أنا مع فكرة الزواج المختلط جدا، لأن دا بيخلي الشخص أنضج وعقله أكبر، وبيساعده يحترم كل الناس، مهما كانت ديانته مسلم أو مسيحي والمهم سلوك الشخص وأخلاقه وليس ديانته.

وتعيش مايا دياب حالة من النشاط الفني، حيث طرحت آخر فيديو كليب لها ويحمل اسم أكتر شوية، ونال الفيديو كليب إعجاب الجمهور، حيث كسر حاجز الـ900 ألف مشاهدة منذ طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب من 11 يوما.

وطرحت مايا أيضا أغنية «وطني اللي جاي» على حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، و تصدرت مايا دياب تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة، وذلك بعدما أعلنت إصابتها بتسمم حاد وتم نقلها لأحد المستشفيات، ونشرت مايا مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام" وظهر عليها أعراض التعب والمرض.

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