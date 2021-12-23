أخيراً "صلح تاريخي" بين بهاء سلطان ونصر محروس.. وزغرودة إسعاد يونس (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، برومو حلقتها الجديدة من برنامج "صاحبة السعادة" وكان ضيوفها المنتج نصر محروس والمطرب بهاء سلطان.

وشهد البرومو لحظة إنهاء الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان، حيث ظهرت إسعاد يونس وهي تقول لنصر محروس: "لو جبتلك بهاء سلطان تخلص"، ليرد عليها قائلا: "بهاء free من نصر محروس"، لتستقبل إسعاد الأمر بـ"زغرودة" في الأستديو.

ومن خلال برومو الحلقة، عرضت إسعاد يونس لحظة الصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس، والذي وقع فيه الأخير على ورقة الصلح والتنازل عن أي حق له، ووجه بهاء سلطان الشكر لإسعاد يونس بعد مساعدته على إنهاء أزمته.

وعلق حساب قناة dmc عبر facebook قائلا: "لحظة الصلح التاريخية بين الفنان بهاء سلطان والمنتج نصر محروس انتظروها في حلقة خاصة ومميزة مع #صاحبة_السعادة يوم الإثنين القادم الساعة 11 مساء".

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