حنين حسام تدافع عن نفسها أمام القضاء وتطلب الرأفة «فيديو»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداولت منصات التواصل الاجتماعي فيديو يوثق جانبا من محاكمة فتاة «تيك توك» حنين حسام، حيث سمح لها القاضي الخروج من قفص المتهمين وسماع أقوالها في التهم التي تنسب إليها.

وقالت عقب إخراجها من القفص، «بقالى 17 شهر محرومة من أمي وأبويا، وبموت في اليوم 100 مرة»، قبل أن تؤجل جنايات القاهرة، محاكمتها في قضية الاتجار بالبشر لجلسة 18 يناير المقبل.

وشهدت محاكمة حنين حسام بمحكمة جنايات القاهرة بكاء وانهيار الفتاة المشهورة إعلاميا بـ «هرم مصر الرابع» في قضية اتهامهما بالاتجار بالبشر.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت حنين حسام بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كما عاقبت مودة الأدهم فتاة التيك توك بالسجن 6 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة حنين حسام، تهمة الاتجار في البشر بالتعامل مع أشخاص طبيعيين، وهن المجني عليهن الطفلتان «م. س»، «ح. و»، واللتان لم تتجاوز أعمارهما الـ18 عامًا، وأخريات بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن، تحت ستار عملهن كمذيعات، من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي «تطبيق لايكي»، يحمل في طياته بطريقة مستترة، دعوات للتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأنشأت المتهمة حنين حسام مجموعة تسمي «لايكي الهرم»، ودعت الشباب على المجموعة عبر محادثات مرئية، وإنشاء علاقة صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي اجتاح العالم بسبب وباء فيروس كورونا، بهدف الحصول على نفع مادي.

وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام من ضبط حنين حسام، عقب هروبها بعد صدور حكم ضدها بالسجن 10 سنوات، داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة بنها، وتم اقتياد حنين حسام الى النيابة العامة لاتخاذ اجراءات إعادة محاكمتها بالقضية، وتم اقتيادها إلى سجن النساء بالقناطر الخيرية، وإيداعها بصحبة مودة الأدهم المتهمة بنفس القضية.

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