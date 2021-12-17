بيلي إيليش تكشف سرا من طفولتها افسد حياتها: «وصمة عار»

المصدر: وكالات

كشفت المغنية بيلي إيليش الحائزة على عدة جوائز «غرامي» عن إدمانها على مشاهدة المواد الإباحية من سن 11 عاما، وكيف تسبب ذلك في إفساد حياتها.

وقالت إيليش في مقابلة مع راديو «سيريز أكس أم»، إنها تعتقد أن الأفلام الإباحية تعتبر «وصمة عار... كنت أشاهد كثيرا من المواد الإباحية، ولأكون صريحة بدأت بذلك عندما كنت في الحادية عشرة من عمري».

وأضافت إيليش، التي ستحتفل بعيد ميلادها الـ20 السبت المقبل، أنها غاضبة الآن من نفسها لاعتقادها في السابق أن مشاهدة المواد الإباحية بكثرة أمر جيد.

وأشارت إلى أن «هذه الأفلام دمرت عقلها تماما وتسببت بشعورها بأنها محطمة»، موضحة أنها «عانت من الكوابيس لأن بعض المحتوى الذي شاهدته كان عنيفا ومسيئا للغاية».

وتعد إيليش أصغر فنان في التاريخ يفوز بأربع جوائز «غرامي» في نفس العام وذلك في عام 2020 عندما كانت تبلغ من العمر 18 عاما فقط.

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