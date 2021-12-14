أيمن زيدان يهاجم «أشرار» وسائل التواصل الاجتماعي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

رد الفنان السوري، أيمن زيدان، على أنباء متداولة عنه تشير إلى تدهور وضعه الصحي.‏ ونشر زيدان عبر حسابه على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي صورة لخبر غير صحيح، يزعم أنه اعتذر عن تصوير عدد من الأعمال الدرامية، المقرر عرضها خلال موسم رمضان 2022 بسبب تدهور وضعه الصحي.

ونقلت "سبوتنيك" تعليق أيمن زيدان الغاضب على الخبر بأنه «نموذج من المواقع السافلة التي تنشر أخبارا كاذبة ووضيعة»، بحسب قوله. وتابع الممثل السوري: «تبا لوسائل التواصل الاجتماعي عندما يستخدمها الأشرار».

وأردف معلنا أنه «سيبحث ولأول مرة عن صيغة قضائية لمواجهة أمثال هؤلاء».

يشار إلى أنه في شهر يونيو الماضي، نفى أيمن زيدان شائعة وفاته. وكتب عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «والله العظيم أنا بخير، تبا لاشاعات الموت السخيفة والتي لا أفهم سبب ترويجها».

يذكر أن آخر ما قدمه أيمن زيدان للدراما التلفزيونية مسلسل «الكندوش»، الذي عرض خلال في رمضان الماضي.

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