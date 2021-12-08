إعلامية كويتية تهاجم حسام حبيب بعد طلاقه من شيرين : فاشل فنيا وإنسانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

شنت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوما على حسام حبيب طليق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، معلنة تضامنها الكامل مع شيرين.

ووصفت مي العيدان حسام بـ «الفاشل»، ونشرت مقطع فيديو للفنانة شيرين وهي تؤدي أغنية «تاج راسك» على المسرح في حفلة أقامتها في شهر سبتمبر الماضي، حيث انفعلت كثيرًا وتحديدًا في المقطع الذي تقول فيه: «أنا مش جارية ولا عبدة، أنا ستك وتاج راسك».

وعلقت الإعلامية الكويتية: «عظمه على عظمه ياشيرين.. كسري كسري ولايهمك ووداعا بلا رجعة حسام اللي مش حبيب خالص ومش عايزين نشوفك ثاني ويا ريت تعتزل لأنك فاشل فنيا وإنسانيا».

ولقي كلام مي العيدان موجة واسعة من التفاعل من قبل متابعين ومشاهير، بينهم خبيرة التجميل أسماء البريك، والعُمانية فخرية خميس، وغيرهم.

وأكد معلقون آخرون أن شيرين عبد الوهاب ستطوي هذه الصفحة في القريب العاجل، وستعود لنشاطها الفني من جديد، مشيرين إلى أنه ليس مفاجئًا أيضًا الإعلان عن ارتباطها بشخص جديد.

واستشهد متابعون بالفنانة السورية أصالة نصري التي أكدت أنها لن ترتبط مجددًا بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان، لكنها تزوجت الشاعر العراقي فائق حسن.

وأعلنت شيرين بعد مدة من الصمت طلاقها رسميا من الفنان حسام حبيب، ونشرت أكدت فيه أن أسباب الانفصال تخصها وحدها، ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية، مشيرة أن الانفصال حدث في هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين حسام حبيب، وكل ما ورد من أخبار في هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتي في إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام له.

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