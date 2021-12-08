ريهام سعيد تؤدي مناسك العمرة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تتواجد الإعلامية المصرية ريهام سعيد منذ أيام في المملكة العربية السعودية وتشارك جمهورها بصور وفيديوهات لها من هناك.

وحرصت ريهام سعيد على أداء العمرة قبل مغادرتها، ونشرت صورها من داخل الحرم المكي.

وكتبت ريهام سعيد داعية الله أن يتقبل منها دعائها.

على جانب آخر، كانت ريهام سعيد قررت اعتزال العمل الإعلامي والعودة إلى التمثيل، مكتفية بما قدمته في مجال تقديم البرامج التليفزيونية.

وتشارك ريهام سعيد في مسلسل "حي السيدة زينب" الذي يعرض عبر قناة "المحور".

ومسلسل "حي السيدة زينب" من بطولة سوسن بدر ودينا ومحمود عبد المغنى، وأحمد وفيق وليلى عز العرب وحسام داغر، ومن تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

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