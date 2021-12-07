محمد رمضان يظهر عاريًا داخل طائرته الخاصة.. من القاهرة إلى بغداد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تصدر الفنان محمد رمضان «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره عاريًا داخل طائرته الخاصة، أثناء رحلته إلى بغداد، وذلك على الرغم من قرار إيقافه عن الغناء الصادر من نقابة المهن الموسيقية بسبب خلع ملابسه على المسرح.

وحسب صحيفة الوطن المصرية ، نشر محمد رمضان صور له أثناء تناوله الطعام من داخل طائرته الخاصة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات الشهير «انستغرام»، وعلق على الصور قائلًا: «من القاهرة إلى بغداد، هل أنتم مستعدين لأكبر حفلة في العراق؟»، ليرد عليه أحد متابعيه: «منتظرينك».

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت قرارا خلال الفترة الماضية بوقف محمد رمضان عن الغناء، وبررت ذلك بأن محمد رمضان لم يلتزم بالقوانين المُنظمة للعمل داخل نقابة المهن الموسيقية، بشأن خلع ملابسه على المسرح أمام جمهور، وذلك يتنافى مع قيم وتقاليد وثقافة المجتمع المصري.

وأشار نقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، إلى أن سبب صدور قرار وقف رمضان عن الغناء، أنه بناءً على التقارير المقدمة من لجنة العمل والمكلفة بالرصد والمتابعة داخل النقابة، وبعد أن وقع وكيل محمد رمضان على إقرار التزامه بقوانين ونصوص النقابة داخل مصر في حفلاته السابقة قام بمخالفاتها بعد ذلك في الكثير من الحفلات.

واحتفل محمد رمضان أمس بعيد زواجه التاسع، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» صورة تجمعه بزوجته، وعلق عليها قائلًا: «6 ديسمبر يبقى 9 سنين حُب 9 سنين جواز ٩ سنين نجاح كل سنة وإحنا وكل زوجين بخير واستقرار ونجاح».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news