كريم عبد العزيز: تقدمي في العمر "سنة الحياة" وفاتن حمامة نصحتني أقعد في البيت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز سر ابتعاده عن جمهوره، وعدم التفاعل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو الظهور في المناسبات الفنية والعامة، مشيرا إلى التزامه بنصيحة قدمتها له الفنانة الراحلة فاتن حمامة بضرورة بقاء النجم داخل منزله للحفاظ على مكانته في وجدان جمهوره.

وأضاف في ندوة خاصة عقدت أمس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما بمناسبة تكريمه في الدورة ال 43 لمهرجان القاهرة السينمائي: "أول لما مثلت سنة 1997 أدوني جايزة أحسن وجه جديد، وكان موجود في المكان الراحلة فاتن حمامة فروحت جري عليها، وسلمت عليها وقلتلها أنا عملت مسلسل، وقاطعتني قالتلي أنا شفتك في رمضان، وعاوزة أقولك علي نصيحة عاوز تبقي ممثل مشهور وتدخل البيوت فقلتلها حلم حياتي فقالتلي أقعد في بيتكوا".

وتابع كريم عبد العزيز: "أنا قلت شوف الجيل المحترم أنا مش نافع كممثل بس بتقولها بشياكة، ولكنها وضحتلي وقالتلي يعني لو معزوم على 10 أفراح روح فرح واحد، ومتخليش الناس تاخد عنك فكرة وحشة، وأنا أخدت الكلمة دي ومظهرتش خالص".

وبرر كريم عبد العزيز عدم تقديمه مسرحيات، واهتمامه بالسينما والدراما قائلاً: "أنا عملت مسرحية واحدة في حياتي وهي حكيم عيون، والمسرح ماحبنيش فماتفقناش، وده طبعا لأنه يتطلب الالتزام بمواعيد".

ورداً على الجدل المثار حول ظهور علامات تقدمه في السن أثناء استلامه جائزة فاتن حمامة للتميز، أكد كريم أن تقدمه في العمر لا يسبب له أزمة، حيث أشار إن هذه سُنة الحياة، وهذا أمرًا طبيعيًا لا يستطيع أن يغيره.

وتابع قائلًا: "ده زمن ومش هوقف مصيري وقدر مش في إيدي.. لكن ده مش مسبب لي أزمة، إني في التلاتينات أو الأربعينات".

وتابع كريم عبد العزيز: "وسامتي نعمة من ربنا لكن مش ده الشيء اللي هتبني عليه نجاحك.. يعني مش هتبيع الفيلم بوسامتك يعني.. ممكن الوسامة في البداية تدخلك المجال، لكن مش هتعتمد عليها".

كما كشف كريم عبد العزيز تطورات مسلسل الاختيار، وموعد بدء تصوير الجزء الثالث منه، مضيفًا: "هصور الاختيار 3 قريبًا أنا وأحمد عز وأحمد السقا".

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