شيرين تتجاهل شائعة طلاقها من حسام حبيب وتوجه رسالة إلى الجمهور

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تجاهلت الفنانة شيرين عبد الوهاب التعليق على شائعة طلاقها من زوجها الفنان حسام حبيب، التي أطلقتها الصحفية اللبنانية نضال الأحمدية.

نشرت شيرين عبد الوهاب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى الجمهور تدعوهم إلى حفلها الغنائي المقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كتبت شيرين: " موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني"، مع وضعها صورة للبوستر الدعائي الخاص بالحفل المقام يوم 10 ديسمبر المقبل.

يذكر أن شائعة طلاق شيرين وحسام حبيب انتشرت بعد خروج الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت خلاله عن امتلاكها معلومات لا دليل على صحتها، عن انفصال شيرين وحسام.

وعرضت نضال الأحمدية تسجيلا مسربا من أغنية جديدة بصوت شيرين، يتم طرحها ضمن ألبومها المقبل، وقالت إن كلمات الأغنية الحزينة موجهة من شيرين إلى حسام حبيب.

وأكدت نضال أنها لا تعرف حسام بشكل شخصي، لكنها تدرك أن والديه لا يعاملان شيرين بشكل لائق، وأن الأخيرة عانت كثيرا من سيطرة زوجها عليها وإبعادها عن أصدقائها المقربين، ومن بينهم نضال الأحمدية، التي أعادت التأكيد أنها لا تمتلك أي دليل على صحة كلامها.

في نفس السياق، ذكر مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب لمواقع فنية، أن هذه الأنباء عارية تماماً عن الصحة وأن الأمور تسير بسلام بين الثنائي حتى هذه اللحظة.

موعدنا انشالله في ابوظبي في مهرجان ام الامارات، وحشتوني❤️🇦🇪❤️ pic.twitter.com/CjqhMYEwBI — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) November 28, 2021

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